I Grandi Viaggi, ricavi in aumento nel trimestre al 31 gennaio 2023

I Grandi Viaggi

(Teleborsa) -, società italiana attiva nel settore turistico e quotata su Euronext Milan, ha chiuso il 1° trimestre (1° novembre 2022 – 31 gennaio 2023) conpari a 7,08 milioni di euro (3,93 milioni di euro nel corrispondente periodo 2022), unnegativo per 0,34 milioni di euro (contro i -0,71 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno precedente) e unal netto delle imposte differite negativo per 1,25 milioni di euro a causa della stagionalità, comunque migliorato rispetto al corrispondente periodo del precedente esercizio di circa 0,6 milioni di euro.Con riguarda al futuro, l'azienda ha sottolineato che "l'andamento delle vendite invernali evidenzia un rafforzamento della ripresa nel settore turistico e per quanto riguarda le, si rileva unsia per le strutture di proprietà italiane che estere da parte della clientela con un miglior andamento rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente".