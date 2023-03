Mercati europei in ribasso, cresce l'attesa per la BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia. I listini europei non agganciano quindi i rialzi di Wall Street e Asia, con il sentiment migliorato per le crescenti aspettative che la Fed non tornerà a varare maxi aumenti dei tassi.Crescono intanto le attese per il, con i banchieri centrali che sono ancora orientati verso un aumento dei tassi di mezzo punto percentuale, nonostante le turbolenze nel settore bancario provocati dai fallimenti degli istituti negli USA."Mentre è quasi scontato che durante la riunione di domani ci sarà un rialzo di 50 punti base del tasso di rifinanziamento principale da parte della BCE, ciò che sarà davvero importante saranno", ha commentato Gero Jung, Chief Economist di Mirabaud AM.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,073. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 1.887,3 dollari l'oncia, in calo dello 0,79%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 72,39 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +175 punti base, mentre il rendimento delsi attesta al 4,22%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,35%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,63%, e calo deciso per, che segna un -0,78%.Ilcontinua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,62%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,58%, scambiando a 28.809 punti.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,28%; come pure, leggermente negativo il(-0,58%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,74%),(+1,23%),(+0,61%) e(+0,58%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,78%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,45%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,86%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,68%.Al Top tra le azioni italiane a(+8,29%),(+3,11%),(+3,08%) e(+2,98%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,11%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,82%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,64%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,37%.