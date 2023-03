Terna, Donnarumma: "Piano di Sviluppo 2023 essenziale per raggiungere obiettivi Fit-for-55 Ue"

(Teleborsa) - "Il Piano di Sviluppo di Terna si aggiorna ogni due anni e considera un periodo di sviluppo di dieci anni di investimenti sulle reti di trasmissioni italiane. Il Piano esistente era strutturato per gli anni 2021-2030, quello presentato oggi va dal 2023 al 2032. È un Piano che considera un volume di investimenti pari a 21 miliardi ed è caratterizzato dalle Hypergrid. Circa 11 miliardi di questo Piano sono dedicati a queste nuove tipologie di reti che hanno la caratteristica di sovrapporsi per lo più a reti esistenti cambiandone la tecnologia in corrente continua e innalzando, quindi, tensione e capacità di trasporto. Tutto questo impattando molto poco sul territorio e e sul paesaggio, con un criterio di fortissima sostenibilità. Si affiancheranno anche a reti sottomarine che, abbracciando la Penisola, consentiranno di raddoppiare la capacità di trasporto. Il tutto nel rispetto dell'ambiente, nel rispetto dei cittadini, e con un orientamento molto forte alla riduzione del costo complessivo dell'opera in rapporto all'energia trasportata quindi con un effetto positivo nei prossimi anni sulla bolletta degli utenti finali". È quando ha affermato l'a margine dellaalla presenza del, e del"Semplificando posso dire che senza il Piano di Terna questi obiettivi non sono raggiungibili perché la rete di Terna è la rete abilitante per le energie rinnovabili nel Centro-Sud Italia. Ovviamente a questo bisognerà affiancare una doppia opera: una è quella degli operatori economici, industriali, che provvederanno all'istallazione degli impianti che come Terna noi non possiamo gestire, perché non possiamo generare energia, e l'altro è quello delle istituzioni che agevoleranno sempre di più semplificando l'iter autorizzativo".