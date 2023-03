ENAC sigla memorandum intesa con autorità aviazione Serbia

(Teleborsa) -ha siglato oggi, 16 marzo 2023, unper l'aviazione civile per lo sviluppo della cooperazione nel settore aeronautico tra Italia e Serbia.Il Memorandum è stato firmato dal Direttore Generale dell’ENACe dal Direttore Generale dell’Autorità per l’Aviazione Civile della Repubblica di SerbiaPresenti alla cerimonia anche il Presidente Enaced il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Direzione dell'Aviazione Civile serbaL'accordo suggella l’ulteriorenel settore dell’aviazione civile e, più in generale, tra l’Italia e la regione balcanica. Il protocollo è finalizzato a promuovere lo sviluppo dell’aviazione, con particolare riferimento alla, sia nell'accezione di safety sia come security. Fra gli altri aspetti disciplinati la, ledel personale di volo, la, ladi operatori, aeromobili ed elicotteri, le, le attività con"La firma del memorandum ci porta ancora di più verso l’armonizzazione degli standard internazionali di riferimento del settore dell’aviazione civile a favore della sicurezza del volo e della crescita del trasporto aereo", afferma il Direttore Generale Alessio Quaranta, aggiungendo "l’obiettivo comune è di orientare maggiormente il comparto verso la digitalizzazione, la riduzione dell’impatto ambientale e verso nuovi scenari di volo che ci accompagneranno, in un futuro davvero prossimo, a rivoluzionare il concetto di mobilità".