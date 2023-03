Enervit, utile 2022 sale a 4,2 milioni. Dividendo pari a 0,13 euro

Enervit

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel mercato dell'integrazione alimentare sportiva e della nutrizione funzionale, ha chiuso ilconpari a 76,3 milioni di euro, in incremento del 17,8% rispetto al 2021. Il risultato deriva da un trend positivo in tutte le aree di business, in particolare, l'Italia con un'incidenza percentuale dei ricavi del 79,8% ha riportato una crescita del 16,7%. L'Estero, che ha rappresentato il 12,3% del totale dei ricavi, ha registrato un incremento dell'11,5% rispetto all'esercizi 2021.L'è pari a 9,4 milioni di euro (rispetto agli 8,5 milioni al 31 dicembre 2021) e l'è pari a 4,2 milioni di euro (rispetto ai 3,6 milioni al 31 dicembre 2021).La cassa netta è positiva per 4,0 milioni (esclude i debiti finanziari per affitti passivi), rispetto a 1,8 milioni di euro al 31 dicembre 2021. Laè negativa per 0,1 milioni di euro (era negativa per 2,3 milioni al 31 dicembre 2021).Il CdA ha proposto la distribuzione di unpari a 0,13 euro per azione (al lordo delle ritenute di legge), con messa in pagamento a partire dal 24 maggio 2023, con Record date 23 maggio 2023 e data di stacco della cedola il 22 maggio 2023.