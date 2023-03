PLC, contratto di appalto per oltre 11,5 milioni di euro

PLC

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle energie rinnovabili,(società del Gruppo Energia & Servizi) relativo alla costruzione chiavi in mano della, asservite a un parco di produzione di energia elettrica misto, composto da un parco eolico costituito da 4 aerogeneratori della potenza complessiva di 22 MW, un parco fotovoltaico della potenza complessiva di 3,045 MW e uno storage di 2 MW, sito a Racalmuto, provincia di Agrigento.Ildell'appalto ammonta aPLC prevede di eseguire il contratto con mezzi propri e il completamento delle attività è previsto entro il terzo trimestre del 2024.La sottoscrizione del contratto "consolida ulteriormente il ruolo del gruppo PLC qualenel mercato delle infrastrutture elettriche per le energie rinnovabili in Italia", si legge in una nota.