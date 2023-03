Triboo, nuovo piano industriale: ricavi a 123 milioni nel 2025

Triboo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e Digital Transformation Factory che affianca i propri clienti nella creazione e gestione delle loro attività digitali, ha chiuso il 2022 conpari a 93,4 milioni di euro (97,7 milioni di euro al 31 dicembre 2021),pari a 12,2 milioni di euro (14,1 milioni di euro nello scorso esercizio) e unpari a 1,5 milioni di euro (rispetto a 3,1 milioni di euro dello scorso esercizio). Lapassa da (-2,4) milioni di euro a (-10,5) milioni di euro."In un contesto macroeconomico di eccezionale difficoltà e nonostante undell'anno, Triboo conferma la propria resilienza e la capacità di sapersi adattare al cambiamento, continuando a operare in modo sostenibile e redditizio", commenta l'Il consiglio di amministrazione ha approvato il. Il piano approvato ha come guidelines ricavi in crescita da 93,4 milioni del 2022 a 123 milioni del 2025 e un EBITDA in crescita da 11,7 milioni del 2022 a 22 milioni del 2025."Sulla base dei risultati consuntivati, delle azioni volte a rafforzare il management, degli investimenti effettuati, nonché di un intensoposto in essere, Triboo è nella posizione di poter affrontare il prossimo triennio con fiducia e siamo certi di poter continuare nel percorso di crescita intrapreso con il precedente piano industriale", ha commentato il