Corte Penale Internazionale: mandato di arresto contro Putin

(Teleborsa) - Lanei confronti del presidente russoin relazione alla guerra in Ucraina -. E' quanto si legge nel comunicato diffuso dalla stessa Corte.Mandato di arresto emesso anche nei confronti dicommissaria per i diritti dei bambini presso il Cremlino. I reati sarebbero stati commessi nel territorio occupato ucraino almeno a partire dal 24 febbraio 2022.per aver commesso gli atti direttamente, insieme ad altri e/o per interposta persona, e per il suo mancato controllo sui subordinati civili e militari che hanno commesso gli atti", spiega la Corte sottolineando che entrambi i mandati di cattura sono stati emessi dalla II Camera preliminare dopo le istanze di accusa presentate il 22 febbraio 2023, a un anno esatto dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, e di averli fin qui tenuti "segreti al fine di proteggere vittime e testimoni e anche per salvaguardare le indagini"."Tuttavia - spiega la Corte -, c, la Camera ha ritenuto che sia nell'interesse della giustizia autorizzare la Cancelleria a rendere pubblica l'esistenza dei mandati, il nome degli indagati, i reati per i quali i mandati sono stati emessi e le modalità di responsabilità stabilite dalla Camera""La Corte penale internazionale ha emesso un mandato d'arresto contro Vladimir Putin. Non c'è bisogno di spiegaredovrebbe essere usato questo documento", replica su Twitter il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, aggiungendo un emoji della carta igienica., dichiara Maria Alekseyevna Lvova-Belova, commentando il mandato d'arresto. Lo riporta la Tass.