MeglioQuesto, CdA istituisce il Comitato Finanza

MeglioQuesto

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, Phygital Analytic Company operante nel settore della customer experience, ha deliberatola costituzione del Comitato Finanza, con l’obiettivo di rafforzare il presidio della funzione Finanza di Gruppo nonché l’integrazione dei criteri ESG (Enviroment, Social e Governance) nelle strategie di business.Il Comitato Finanza – composto da Alessandro Nitti (Consigliere Indipendente) con funzioni di Presidente, Felice Saladini (Amministratore Delegato), Antonello Bonuglia (Consigliere Delegato) e Fabio Bortolotti (Chief Financial Officer del Gruppo) come membri – supporterà il Consiglio di Amministrazione nel governo delle dinamiche di Finanza ordinaria e straordinaria e nella promozione di strategie di finanza sostenibile volte alla creazione di valore sul lungo periodo per gli azionisti e per tutti gli stakeholders del Gruppo.e fornirà un ulteriore supporto alla definizione e realizzazione del Piano Industriale 2023-2025, le cui linee strategiche saranno condivise con il mercato il prossimo 29 marzo - afferma-. Il Comitato supporterà il Gruppo inoltre nell’identificare e pianificare le più avanzate risposte alla sfida della comunicazione delle performance non finanziarie con specifico riferimento ai temi di Sustainability ed ESG".