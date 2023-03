Mercati volatili nel giorno delle "tre streghe". Credit Suisse di nuovo a picco

Credit Suisse

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Saipem

Tenaris

Banco BPM

ENI

Telecom Italia

Fineco

Leonardo

Iveco

Webuild

Salcef Group

Sesa

Luve

Banca MPS

doValue

MARR

El.En

(Teleborsa) - I mercati europei tagliano il traguardo di metà seduta azzerando i guadagni della mattinata, con la volatilità che la fa da padrone nel giorno delle cosiddette "tre streghe".: i futures su indici, le opzioni su indici azionari e le opzioni su azioni.I listini azionari sono partiti bene entusiasmati dal salvataggio della californiana First Republic Bank , da parte di un pool di banche americane, che si è aggiunto al sostegno di Credit Suisse offerto dalla Banca Nazionale Svizzera. Ma è il nuovo tonfo di, sulla borsa di Zurigo, che contribuisce a smorzare l'ottimismo tra gli investitori. Lo scivolone segue l'impennata di ieri, scattata dopo che la banca annunciato che avrebbe fatto ricorso alle liquidità di emergenza rese disponibili dalla Banca centrale elvetica, nella misura di 50 miliardi di franchi, dopo che il suo primo azionista, una banca saudita, aveva avvertito che non intendeva fornire ulteriore capitale al gruppo bancario.Sul fronte societario, focus su ENI che ha deliberato di sottoporre all'assemblea la proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie per un periodo fino alla fine di aprile 2024. Il nuovo programma di buyback ha un valore di 2,2 miliardi, che potrà essere incrementato fino a un massimo complessivo di 3,5 miliardi. Inoltre, ha deliberato la quarta tranche del dividendo 2022 di 0,22 euro per azione. Stellantis ha annunciato il lancio della prima tranche del programma di riacquisto di azioni proprie , che coprirà un importo massimo di 500 milioni di euro, e A2A ha formalizzato un'offerta non vincolante per entrare nel capitale sociale dell'utility di Alba Egea con una partecipazione di maggioranza (50,1%) attraverso un'operazione di aumento di capitale. Focus su Enel all'indomani dei conti Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,21%. Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,92%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 68,79 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +183 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,00%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,28%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; pensosa, con un calo frazionale dello 0,45%. A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 25.831 punti, con uno scarto percentuale dello 0,34%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 27.972 punti.di Piazza Affari, guadagno moderato per, che avanza dell'1,48%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,30%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,19%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,99%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,85%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,59%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,51%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,33%.di Milano,(+6,55%),(+3,48%),(+1,72%) e(+1,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,10%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,81%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,70%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,47%.Tra i dati05:30: Indice servizi, mensile (preced. -0,4%)11:00: Indice costo lavoro, annuale (preced. 2,9%)11:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,5%; preced. 8,6%)11:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,8%; preced. -0,2%)14:15: Produzione industriale, annuale (preced. 0,8%).