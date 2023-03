Officina Stellare si aggiudica commessa da Gran Sasso Science Institute

Officina Stellare

Leonardo

(Teleborsa) -si aggiudica la commessa per la fornitura del telescopio spaziale TERZINA per la missione scientifica NUSES (Neutrinos and Seismic Electromagnetic Signals), promossa e guidata dal Gran Sasso Science Institute dell’Aquila in collaborazione con Thales Alenia Space (joint venture tra Thales 67% e33%), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e l’Università di Ginevra (Svizzera).Laed un valore di 1.95 milioni di euro, prevede la progettazione, l’ingegnerizzazione e la realizzazione dell’infrastruttura sia meccanica che ottica dello strumento scientifico di nuova generazione TERZINA.La missione scientifica NUSES, che mira a sviluppare e validare nuove tecnologie per l'osservazione di particelle elementari dallo spazio, porterà a bordo del satellite NUSES due strumenti scientifici: TERZINA che consentirà la rivelazione di neutrini e raggi cosmici di alta energia; e ZIRÈ che si dedicherà alla misura dei flussi cosmici di elettroni, protoni e nuclei atomici in orbita bassa.Questo nuovo conseguimento conferma Officina Stellare quale società leader nel panorama industriale italiano per lo sviluppo tecnologico di piccoli satelliti e di strumentazione ad elevato contenuto tecnologico per la ricerca scientifica.- afferma-. "Dopo i numerosi contratti siglati nelle ultime settimane relativi ad applicazioni legate in particolare all’Osservazione della Terra in alta risoluzione, con l’innovativo strumento Terzina per la missione NUSES,anche come supplier di payload spaziali per scopi scientifici e sperimentali".