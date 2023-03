BCE, Fed e BoE apprezzano l'accordo UBS-Credit Suisse

UBS

(Teleborsa) - In una serie di comunicati diffusi subito l'annuncio dell'accordo raggiunto da, lehannoper il salvataggio della banca svizzera in difficoltà e hanno sottolineato la forza degli istituti di credito sotto il loro mandato."Accolgo con favore l'azione rapida e le decisioni prese dalle autorità svizzere - ha commentato, presidente della Banca centrale europea (BCE) - Sono strumentali per ripristinare condizioni di mercato ordinate e garantire la stabilità finanziaria"."Il, con solide posizioni patrimoniali e di liquidità - ha aggiunto - In ogni caso, il nostro kit di strumenti politici è completamente attrezzato per fornire sostegno di liquidità al sistema finanziario dell'area dell'euro, se necessario, e per preservare l'agevole trasmissione della politica monetaria"."Accogliamo con favore gli annunci delle autorità svizzere oggi a sostegno della stabilità finanziaria", hanno commentato il segretario al Tesoro,, e il presidente della Federal Reserve,"Le posizioni di capitale e liquidità del sistema bancario statunitense sono solide e- ha aggiunto - Siamo stati in stretto contatto con le nostre controparti internazionali per sostenere la loro attuazione"."Accogliamo con favore l'ampia serie di azioni stabilite oggi dalle autorità svizzere per sostenere la stabilità finanziaria", ha detto la Bank of England."Ci siamo impegnati a stretto contatto con le controparti internazionali durante i preparativi per gli annunci di oggi e continueremo a supportarne l'attuazione - ha detto la banca centrale guidata da- Ile rimane sano e salvo".