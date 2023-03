Equita, Intesa conferma "buy" e alza target price

Intesa Sanpaolo

Equita

(Teleborsa) - Gli analisti di(ISP) confermano il giudizio "buy" sul titoloalzando il target price a 4,6 euro dai 4,4 euro precedente, "alla luce deinel quarto trimestre 2022 e intero esercizio" e di una "gratificante"."I risultati al 31 dicembre 2022 sono solidi ed in linea con le stime, guidati dai ricavi con. Continuiamo ad evidenziare come punto distintivo dell’equity story la presenza di una(il dividendo proposto, in linea con l’anno precedente, rappresenta un dividend yield del 9% circa)", si legge nella ricerca “Solid 4Q/FY22 Results and Rewarding Dividend Policy” a cura degli analisti di ISP su Equita."Evidenziamo la buona qualità dei risultati, con i ricavi derivanti da attività con i clienti, in crescita in tutte le aree. Il conto economico include gli accantonamenti necessari per poter monetizzare gli incentivi del management previsti dal piano basato su stock options “Equita Group 2020-2022”; consideriamo tale decisione come market-friendly in quanto è rivolta a ridurre l’impatto diluitivo del piano (pari a 2.5%)".Gli esperti di Intesa confermano dunque il giudizio e ritoccano all'insù il prezzo obiettivo, in seguito al fine tuning sui numeri della società e all’inclusione delle stime sul 2025 che più che "compensano l’impatto negativo di un costo dell’equity più alto (da 10% a 10.5%)".Il giudizio Buy riassume: il solido profilo di crescita del Gruppo Equita su tutte le aree di business, l’interessante dividend yield offerto, e l’opzione di accelerare la crescita con operazioni di M&A.