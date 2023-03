First Republic in rosso, pesa nuovo declassamento

First Republic Bank

(Teleborsa) - Ribasso per, che tratta in perdita del 14,47% sui valori precedenti, penalizzata da un nuovo declassamento.Per la seconda volta in pochi giorni, l'agenzia S&P Global ha tagliato il rating portandolo a "B+" da "BB+", mantenendo l'outlook a "Creditwatch Negative". La decisione, presa ieri, arriva dopo che mercoledì S&P aveva declassato il rating della banca a "BB+" da "A-".Nello spiegare le ragioni dell'azione, S&P ha affermato che il rating di First Republic "rimane in CreditWatch negativo, indicando che potremmo abbassare ulteriormente il rating se la banca non fosse in grado di dimostrare progressi nella stabilizzazione dei depositi e nel recupero del valore del franchise che, a nostro avviso, sono stati probabilmente erosi".L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 17,93 USD. Prima resistenza a 21,52. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 16,17.