Mercati europei positivi nonostante pressioni su banche

(Teleborsa) -, a dispetto dell', che continua a scontare leed i timori di contagio. Piazza Affari si muove stessa scia con qualche spunto interessante su utilities ed energetici.L'è in aumento (+0,81%) e raggiunge quota 1,07. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,63%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 65,2 dollari per barile, in netto calo del 2,31%.Lopeggiora, toccando i +189 punti base, con un aumento di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,91%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,54%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e composta, che cresce di un modesto +0,57%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,48%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 27.738 punti.Poco sopra la parità il(+0,52%); pressoché invariato il(+0,03%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,60%),(+3,16%),(+2,89%) e(+2,51%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,12%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,92%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,49%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,1%.di Milano,(+5,13%),(+4,43%),(+4,03%) e(+3,69%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,04%.scende del 2,93%.Calo deciso per, che segna un -2,63%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,91%.