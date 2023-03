STAR Conference, investitori testano la resilienza del segmento aspirazionale di Borsa Italiana

Abitare in

Aeroporto di Bologna

Alkemy

Antares Vision

Aquafil

Arnoldo Mondadori

Ascopiave

Avio

B&C Speakers

Banca Ifis

Banca Sistema

BB Biotech

Biesse

Cairo Communication

Carel Industries

Cellularline

Cembre

Cementir Holding

D’Amico International Shipping

Datalogic

Digital Bros

Dovalue

EL.EN

Elica

Emak

Equita Group

Esprinet

Eurotech

F.I.L.A. Group

Fiera Milano

Garofalo Health Care

Gefran

Generalfinance

Gruppo Mutuionline

IGD

Illimity Bank

IRCE

Italmobiliare

Landi Renzo

LU-VE

Marr

Neodecortech

Newlat Food

Openjobmetis

Orsero

Pharmanutra

Piovan

REPLY

Revo Insurance

Sabaf

Salcef group

Sanlorenzo

Seco

Servizi Italia

Sesa

Sogefi

Tamburi Investment Partners

Tesmec

Tinexta

TXT Group

Unieuro

Wiit

Zignago Vetro

Alantra

Bper

Equita

BNP Paribas

Intermonte

Intesa Sanpaolo

Mediobanca

(Teleborsa) - La, in programma dal 21 al 23 marzo, è come ogni anno l'occasione per le società quotate sul segmento STAR di Borsa Italiana di, ma in questo momento particolare servirà a gestori di portafoglio e analisti anche per capire quanto le "stelle" di Euronext Milan siano resilienti agli shock macroeconomici e di stabilità finanziaria che stanno interessando i mercati in questi giorni."La STAR Conference è una iniziativa attesa dalla comunità finanziaria, perché si ripete ogni anno dal 2002 e si posiziona subito a valle della pubblicazione dei risultati annuali delle società - spiega a Teleborsa, responsabile dei Primary Markets di Borsa Italiana - Si tratta di un'opportunità per commentare i risultati annuali e la strategia delle società, ma in questi giorni glimacroeconomici che hanno segnato gli ultimi mesi e le vicende degli ultimi giorni".Dopo due edizioni online e la ripartenza in presenza lo scorso anno, l'edizione 2023 è quella che vede i numeri dei partecipanti tornare ai livelli pre-pandemia, un risultato non scontato se si considera quanto velocemente il mondo delle investor relations si è adattato alle relazioni virtuali in videoconferenza. "Questo testimonia che, pur nel proliferare e nelle opportunità delle IR digitali,", sottolinea Lunghi, aggiungendo che ora gli investitori selezionano di più i viaggi in presenza e che quindi Borsa Italiana può dirsi soddisfatta dei numeri di quest'anno.Sono oltre 2.700 gliper le 63 società STAR presenti, con 250in rappresentanza di 153 case d'investimento, di cui il 53% estere (Francia 13%, Germania 12%, UK 10%, Svizzera 8% le nazionalità più rappresentate). "Questi investitori seguono i risultati di tutte le società su cui è esposto il loro portafoglio, non solo italiane, e quindi noi competiamo sulle loro finestre di impegni e dobbiamo essere efficaci nel riuscire ad attirare la loro attenzione", dice l'esperta.Per questo aiutano il track record e le caratteristiche del mercato. Il segmento STAR di Borsa Italiana ècon l'obiettivo di valorizzare le Small & Mid Cap eccellenti. Il segmento comprende oggi, con una capitalizzazione di mercato complessiva di circa 53,1 miliardi di euro (al 28 febbraio 2023). Le società STAR soddisfano i più elevati standard di eccellenza in termini di liquidità, trasparenza e corporate governance. Si distinguono per una chiara visione strategica, un buon posizionamento competitivo e solidi risultati finanziari.L'83% della componente istituzionale del capitale delle società STAR è detenuto da: Stati Uniti 28%, UK 17%, Francia 15%, Norvegia 5% e vede una presenza dial 17%.Sonodalle società quotate sul segmento STAR, in ordine di Market Cap: Industrials, Financials, Health Care, Technology, Consumer Discretionary, Consumer Staples, Utilities, Real Estate, Basic Materials e Telecommunications.Mantenendo elevati standard di eccellenza e diversificazione settoriale, Euronext STAR è un segmento leader per gli investitori che cercano opportunità di investimento di alta qualità in società a piccola e media capitalizzazione quotate su Borsa Italiana. D'altro canto, rappresenta una "grande vetrina" per le società quotate. "Si tratta di società che si stanno impegnando più di altre su temi di liquidità, trasparenza e governance nella loro asset class, ovvero nel mondo delle small & mid cap, e hanno un, che sono occasioni per valutare l'ingresso nell'azionariato o di aggiornamento per gli attuali azionisti", afferma Lunghi.A fronte di un boom di quotazioni su Euronext Growth Milan (il segmento di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita) e a un calo degli emittenti sul listino principale, il numero di società del segmento STAR è rimasto pressoché stabile negli anni, pur con diversi ingressi e uscite. Al di là dei numeri, secondo la responsabile dei Primary Markets di Borsa Italiana, questo mercato rimane importante per la sua indole "". "Le società piccole, quando crescono, hanno lo STAR come aspirazione - spiega Lunghi - Inoltre, le società possono rimanere sullo STAR anche quando vanno oltre 1 miliardo di market cap ed escono quando ormai hanno raggiunto capitalizzazioni importanti. Quindi è un segmento che(tramite uplisting)".Lesu Euronext STAR Milan chealla Conference sono:che hanno supportato l'organizzazione della Conference sono:, Banca Akros,, Cfo Sim,, ExaneImi, Kepler Cheuvreux,e Stifel.