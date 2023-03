Starbucks, Laxman Narasimhan assume ruolo CEO dopo lunga transizione

Starbucks

(Teleborsa) -hadi, iconica catena di caffè statunitense, ed entrerà a far parte del consiglio di amministrazione della società. Contestualmente, il fondatore Howard Schultz ha lasciato la carica di CEO ad interim, a cui era tornato lo scorso anno in una fase di transizione dopo le dimissioni di Kevin Johnson. Narasimhan era stato nominato amministratore delegato entrante il 1° settembre 2022 e ha passato gli ultimi mesi a scoprire la società."Il consiglio vuole esprimere, per aver assunto disinteressatamente il ruolo di leader quando gli è stato chiesto, rinunciando al compenso e mettendo da parte le proprie attività, per l'amore della nostra azienda e dei suoi partner - ha dichiarato Mellody Hobson, presidente indipendente del consiglio di amministrazione di Starbucks -".