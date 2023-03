WIIT sigla accordo quinquennale del valore di 2,1 milioni euro

WIIT

(Teleborsa) -, uno dei principali player europei nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese, ha, per un valore complessivo di circa, con un’importante società italiana operante nel settore sanitario, specializzata in servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura.WIIT, attraverso le proprie strutture e competenze, darà la possibilità al Cliente di usufruire di, grazie a una configurazione in alta affidabilità sui, il secondo dei quali è stato appena certificato da Uptime Institute, unitamente a un servizio di Disaster Recovery in un proprio Data Center secondario. I servizi saranno quindi messi a disposizione dei propri utenti con unache consentirà, oltre alla resilienza, anche la massimaflessibilità, scalabilità e l’utilizzo delle ultime tecnologie disponibili sul mercato.“Siamo molto felici di questo nuovo accordo che rafforza la nostra presenza all’interno di mercati come quello dell’Healthcare, che offrono servizi critici per la salute delle persone", ha commentato, CEO di WIIT.