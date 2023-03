Borse europee proseguono positive. Piazza Affari segue trend

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee, che proseguono positive dopo le turbolenze finanziarie che le hanno sconvolte la scorsa settimana., grazie al4ee già si guarda avanti alle dsui tassi.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,076. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,63%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,05%.In discesa lo, che retrocede a quota +176 punti base, con un decremento di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,95%.decolla, con un importante progresso dell'1,80%, in evidenza, che mostra un forte incremento dell'1,54%, e svettache segna un importante progresso dell'1,74%.Pioggia di acquisti sul listino milanese, che mostra un guadagno del 2,68% sul; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che avanza a 28.787 punti.Balza in alto il(+2,1%); sulla stessa tendenza, positivo il(+1,42%).di Milano, troviamo(+7,98%),(+7,42%),(+5,86%) e(+5,11%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,06%.Tra i(+6,71%),(+5,45%),(+5,32%) e(+4,71%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,68%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,66%.