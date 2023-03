Il calendario societario 2023 di Energy

Energy

(Teleborsa) -ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico - finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti nel corso del 2023 e delle conference call per la presentazione dei dati contabiliCDA: Presa visione dei dati finanziari preliminari al 31 dicembre 2022 (non sottoposti a revisione contabile)Appuntamento: Webinair di presentazione al mercato dei dati finanziari preliminari al 31 dicembre 2022CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2022, sottoposto a revisione contabile completaAppuntamento: Conference call con il mercato per la presentazione dei risultati relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022Assemblea: Prima convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci per l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022, sottoposto a revisione contabile completaAssemblea: Seconda convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci per l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022 sottoposto a revisione contabile completaCDA: Presa visione dei dati finanziari preliminari al 30 giugno 2023 (non sottoposti a revisione contabile)CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023, sottoposto a revisione contabile limitataAppuntamento: Conference call con il mercato per la presentazione dei dati finanziari al 30 giugno 2023