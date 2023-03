L'Europa corre con Wall Street in attesa della Fed

S&P-500

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee, con le tensioni sul sistema finanziario che sembrano allentarsi, dopo il salvataggio del Credit Suisse da parte di UBS e l'intervento delle autorità e delle banche centrali per arginare l'effetto contagio. Nel frattempo, l'attenzione degli investitori si sposta sulla riunione chiave della banca centrale americana. Sulle speranze di una Fed più "colomba", il mercato USA mostra un andamento moderatamente positivo per l'. Oggi il segretario al Tesoro USA, Janet Yellen, ha dichiarato che, in caso di necessità, è pronta una protezione governativa per le banche più piccole.Sul mercato americano, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,40%. Si abbattono le vendite sull', che scambia a 1.941,7 dollari l'oncia, in forte calo dell'1,89%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,33%), che raggiunge 68,72 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a +175 punti base, con un calo di 5 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,99%.in evidenza, che mostra un forte incremento dell'1,75%, svettache segna un importante progresso dell'1,79%; si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,42%. Chiusura in forte rialzo per la Borsa milanese, con il, che mette a segno un guadagno del 2,53%; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il, che arriva a 28.742 punti.Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,41 miliardi di euro, in calo di 785,9 milioni di euro, rispetto ai 3,2 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,63 miliardi di azioni, rispetto ai 0,89 miliardi precedenti.Tra idi Milano, in evidenza(+7,57%),(+6,96%),(+5,41%) e(+4,89%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,73%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,65%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,54%.Tra i(+5,40%),(+5,06%),(+4,90%) e(+4,42%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,49%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,32%.Tentenna, che cede l'1,22%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,73%.Tra ledi maggior peso:11:00: Indice ZEW (atteso 17,1 punti; preced. 28,1 punti)15:00: Vendita case esistenti, mensile (atteso 5%; preced. -0,7%)15:00: Vendita case esistenti (atteso 4,19 Mln unità; preced. 4 Mln unità)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 13,3%; preced. 13,5%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 9,8%; preced. 10,1%).