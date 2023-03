The Italian Sea Group, ricavi +59% nel 2022. Order book supera il miliardo

The Italian Sea Group,

(Teleborsa) -operatore della nautica di lusso con i brand Admiral, Tecnomar, Perini Navi, Picchiotti e NCA Refit, ha chiuso il 2022 contotali pari a 295 milioni (+59%), una 47 milioni (+68%), ed undi 24 milioni (+47%).: 37 milioni di Euro (+71%).Proposto undi 0,272 euro per azione.A fine 2022, l'netto è pari a 11,3 milioni rispetto ad una posizione finanziaria netta positiva per 41 milioni al 31 dicembre 2021.Il valore complessivo del portafoglio ordini (order book) al 31 dicembre 2022 e' pari a 1,038 miliardi.Il valore complessivo del(Order Book) al 31 dicembre 2022 è pari a 1.038 milioni di Euro."Nel 2022, abbiamo completato l'acquisizione Perini Navi e portato a termine l'integrazione degli asset da essa derivanti con successo e dando continuità a tutte le attività, raggiungendo e superando gli obiettivi di medio periodo definiti in occasione della quotazione in Borsa" - ha commentato. "già comunicata al mercato., che a fine 2022 ha superato il miliardo di euro, confermando un forte posizionamento a livello globale, e soprattutto nelle aree geografiche di particolare interesse per il nostro business come il Nord America, il Medio Oriente e l'Asia. Tale risultato dà ulteriore fiducia e credibilità al nostro Strategic Outlook 2023-2024, presentato a gennaio in occasione del Capital Markets Day".