Cauti i mercati europei. Focus su banche centrali

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. L'attenzione degli investitori è focalizzata sul verdetto della Fed , che in serata annuncerà la sua decisione sui tassi di interesse. Intanto, il tasso di inflazione annuo nel Regno Unito a febbraio è salito oltre le attese, aumentando la pressione sulla Bank of England in vista della riunione di domani.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,079. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.943,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,28%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +176 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,03%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,40%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,14%; poco mosso, che mostra un +0,12%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,27% a 26.627 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 28.810 punti.di Milano, troviamo(+1,79%),(+1,64%),(+1,40%) e(+1,34%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,33%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,85%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,85%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+12,67%),(+3,33%),(+1,55%) e(+1,06%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,40%.Calo deciso per, che segna un -1,65%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,65%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,58%.Tra lepiù importanti:08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 12,4%; preced. 13,5%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 9,9%; preced. 10,1%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. -0,6%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,5%)15:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,57 Mln barili; preced. 1,55 Mln barili).