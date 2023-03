Kolinpharma, ricavi 2022 salgono a 14,1 milioni. Migliora la PFN

Kolinpharma

(Teleborsa) -, società operante nel settore nutraceutico e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2022 conpari a 14,1 milioni, in crescita del 25,9% rispetto al 31 dicembre 2021. L'è pari a 2,5 milioni di euro, in crescita del 15,3% rispetto all'esercizio 2021, conpari al 17,5%, in diminuzione rispetto al 19,1% del 2021 per effetto dell'aumento dei costi di gestione e del personale. Ilè pari a 342 mila euro, rispetto a 637 mila euro al 31 dicembre 2021.Migliora l'che passa da -0,2 milioni di euro al 31 dicembre 2021 a una cassa netta di 0,8 milioni di euro, soprattutto per effetto della positiva generazione di cash flow dell'attività operativa per 2,8 milioni di euro."Siamo soddisfatti dei risultati conseguiti in un anno che ha presentato notevoli difficoltà in termini macroeconomici per gli effetti dovuti alla guerra in Ucraina, all'andamento dell'inflazione, e in particolare sulle materie prime, sull'energia e sulla conseguente instabilità nei mercati finanziari", ha commentato laNel mese dilehanno registrato un incremento pari al +23,2% a volumi e il +22,7% a valori rispetto all'analogo periodo del 2022. Rispetto agli andamenti macroeconomici e di politica monetaria che stanno caratterizzando il contesto attuale, nonché al perdurare del conflitto tra Russia e Ucraina, il management "non evidenzia impatti diretti significativi e ritiene ragionevole".