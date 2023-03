L'indice delle società High Tech italiane in territorio positivo (+0,76%), brilla Esprinet

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

grande capitalizzazione

Stmicroelectronics

mid-cap

Sesa

Ftse SmallCap

Esprinet

Sabaf

(Teleborsa) - Scambi in positivo per ilche segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 167.196,5 in crescita dello 0,76%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è mosso all'insegna della cautela a 840, dopo aver avviato la seduta a 834.Tra le azioni italiane adell'indice tecnologia, composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dell'1,05%.Tra leitaliane, controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,60%.Tra le azioni del, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento del 3,19%.Modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dell'1,04%.