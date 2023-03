Lavoro, De Lise (commercialisti): "Dimissioni in aumento, creare una nuova cultura d'impresa"

(Teleborsa) - "In Italia nel 2022 le dimissioni, secondo i dati del Ministero del Lavoro, sono aumentate del 13,8 per cento rispetto all'anno precedente. La fascia di età maggiormente coinvolta è quella tra i 26 e i 35 anni. E l'Osservatorio HR del Politecnico di Milano avverte che il tasso di turnover nelle imprese è aumentato del 73 per cento. Una fluidità del mondo del lavoro non ancora pienamente compresa dalle istituzioni, che non indagano sugli aspetti qualitativi del fenomeno, azionando leve quantitative e legate al reddito che non risolvono la problematica. Per le imprese è un aspetto rilevante e ci auguriamo che questa possa esser sull'agenda del Consiglio Nazionale, che invece non ha attivato alcuno strumento presso il ministero del Lavoro o l'Inps, nonostante alcune convenzioni attive e il fatto che l'Istituto si riunisca periodicamente con altre categorie professionali". Lo ha dettoLo, è la convinzione di De Lise, non ha motivazioni economiche. "I lavoratori cercano well-being, sostenibilità e work-life balance; abbandonano il posto di lavoro senza il paracadute degli ammortizzatori sociali e senza la certezza di una nuova collocazione. Occorre dunque – ha sottolineato– supportare le imprese nella nascita di una nuova cultura lavorativa, più flessibile, e di incarichi professionali più soddisfacenti. Anche la riduzione dell'IRES nella recente Legge Delega rischia di non sortire effetti, in quanto i datori di lavoro potrebbero non trovare più risorse umane disponibili ad esser integrate, o quantomeno a trattenerle per tempi idonei"."La great resignation – ha affermato– ha messo ormai sotto la lente di ingrandimento la forte difficoltà del management delle imprese nel motivare, coinvolgere e trattenere le risorse umane in azienda. La Legge delega dovrebbe guardare all'inserimento nelle imprese di forme di temporary management che contribuiscano a stimolare e realizzare il percorso evolutivo di cultura interna aziendale. Occorre alzare lo sguardo e provare a decidere dove saremo in futuro e non evitare semplicemente l'ostacolo che ci attende oggi".Di questi e altri temi legati alla Legge Delega per la riforma fiscale si occuperà ilin programma a Palermo i prossimi 27 e 28 aprile, al quale parteciperanno alcuni dei principali studiosi della materia, autorità politiche e della società civile.