Nike, trimestrale sopra le attese. Progressi sulle scorte

Nike

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense attiva nel settore dell'abbigliamento e degli accessori sportivi, ha chiuso ildell'anno fiscale 2023 (terminato il 28 febbraio 2023) conin aumento del 14% a 12,4 miliardi di dollari rispetto all'anno precedente (+19% su base valutaria neutrale). I ricavi per il marchio Nike sono stati di 11,8 miliardi di dollari (+14%), mentre i ricavi per Converse sono stati di 612 milioni di dollari (+8%).Ilè diminuito di 330 punti base al 43,3%, principalmente a causa di maggiori ribassi per liquidare l'inventario, continue variazioni sfavorevoli dei tassi di cambio, maggiori costi di input del prodotto e costi di trasporto e logistica elevati, parzialmente compensato da azioni strategiche di prezzo.L'è stato di 1,2 miliardi di dollari, in calo dell'11% rispetto all'anno precedente, e l'è stato di 0,79 dollari, in calo del 9%.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 0,55 dollari su ricavi per 11,5 miliardi di dollari."La distinzione del marchio Nike e la forte esecuzione continuano a creare separazione nel mercato - ha commentato ilMatthew Friend - Abbiamo fattoposizionando Nike per una crescita sostenibile e più redditizia"Lesi sono assestate a 8,9 miliardi di dollari, in aumento del 16% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, principalmente a causa dei maggiori costi di input dei prodotti e dei costi di trasporto elevati.