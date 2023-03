ReeVo, utile 2022 sale a 1,8 milioni di euro. Dividendo di 0,10 euro

ReeVo

(Teleborsa) -, Full Stack Cloud & Cyber Security provider italiano quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2022 con unin crescita del 34% a 15,4 milioni di euro. L'registra un incremento pari al +42%, attestandosi a 4,3 milioni di euro. L', attestandosi al 28%, è ulteriormente migliorato rispetto all'esercizio precedente (27% nel 2021), grazie a una maggiore concentrazione nei ricavi ad alto valore aggiunto, alla scalabilità del modello di business e alla realizzazione di economie di scala L'si attesta a 1,8 milioni di euro, in crescita del 36%.L'al 31 dicembre 2021 è cash positive per 2 milioni di euro, rispetto a 10,3 milioni al 31 dicembre 2021, con un decremento pari a circa 8,3 milioni. Il dato è stato influenzato dall'acquisizione della Security Lab e dagli investimenti effettuati nel corso dell'esercizio."I più che positivi risultati economici dell'esercizio 2022 hanno evidenziato performance con crescite a doppia cifra e una marginalità ancora in crescita rispetto allo scorso anno, nonostante l'incremento inflattivo e i costi energetici in aumento, continuando a confermare la scalabilità del nostro modello di business - ha commentato il- Nel corso del 2022, nonostante una situazione macro-economica ancora instabile, abbiamoo - Cloud e Cyber Security - proseguendo con la strategia già tracciata negli scorsi anni".Il CdA ha proposto la distribuzione di unpari a 0,10 euro per ogni azione, con pagamento secondo il seguente calendario: data di stacco del dividendo 2 maggio 2023 (ex date), data di legittimazione a percepire il dividendo 3 maggio 2023 (record date) e data di pagamento del dividendo 4 maggio 2023 (payment date).