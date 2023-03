Wall Street volatile mentre trader digeriscono parole Powell

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

energia

finanziario

beni industriali

Microsoft

Nike

Boeing

Travelers Company

Walgreens Boots Alliance,

Advanced Micro Devices

Nvidia

Lululemon Athletica

ASML Holding

Pdd Holdings Inc. Sponsored Adr

Align Technology

Idexx Laboratories

Autodesk

(Teleborsa) -in concomitanza della decisione della Fed di alzare i tassi di interesse di 25 punti base e le parole di Jerome Powell durante la conferenza stampa. I principali indici sono saliti dopo che il banchiere centrale ha raccontato che, nei giorni precedenti il meeting, è stato considerato uno stop all'aumento del costo del denaro, e hanno virato in ribasso dopo che il numero uno della Federal Reserve hae, se necessario, alzerà i tassi più in alto. Dopo la conclusione della conferenza stampa, le azioni sono risalite dai minimi di seduta, tornando in territorio positivo.. Penso che per ora però, come abbiamo detto, vediamo la probabilità di una stretta creditizia", ha detto, sottolineando che "tagli dei tassi non sono nel nostro scenario di base". Inoltre, Powell ha affermato che "è troppo presto per dire" se gli eventi bancari avranno un impatto sul potenziale di un soft landing".per il listino USA, che scambia con un calo dello 0,42% sul, mentre, al contrario, incolore l', che continua la seduta a 3.995 punti, sui livelli della vigilia. In frazionale progresso il(+0,36%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,07%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,97%),(-0,95%) e(-0,65%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,81%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,65%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,75%.scende del 2,17%. Calo deciso per, che segna un -1,89%.Al top tra i, si posizionano(+3,75%),(+3,48%),(+2,95%) e(+1,53%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,19%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,91%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,91%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,86%.