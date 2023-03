ABC Company, nuovo piano: investimenti nel capitale di fino a 4 PMI all'anno

ABC Company

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società di consulenza strategica e industriale e un veicolo di permanent capital, ha, che prevede lo sviluppo dell'attività sulla base di tre direttive: investimenti nel capitale di fino a 4 PMI per ogni anno del Piano; attività di consulenza industriale e strategica su società partecipate e partecipande; ricavi ricorrenti da attività di management fees.ln linea con le assunzioni previste nel nuovo Piano Industriale 2023-2025, la società sta, si legge in una nota.ABC Company ha chiusocon unpari a 373.968 euro, in miglioramento rispetto al risultato del bilancio semestrale al 30.06.2022. I ricavi ammontano a 365.853 euro e sono rappresentati dalle attività di advisory e di rifatturazione di costi in relazione all'investimento concluso nel corso dell'esercizio oltre che da plusvalenze realizzate dalla cessione di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.