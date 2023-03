Accenture eliminerà 19.000 posti di lavoro. Guidance rivista al ribasso

Accenture

(Teleborsa) -, una delle maggiori società a livello mondiale nel campo della consulenza aziendale, ha registratopari a 15,81 miliardi di dollari neldell'anno fiscale 2023 (terminato il 28 febbraio 2023), in aumento del 5% in dollari e del 9% in valuta locale. L'è stato di 1,55 miliardi, rispetto a 1,66 miliardi per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2022 (utile rettificato di 1,74 miliardi). L'è stato di 2,69 dollari, in aumento del 6%.Accenture prevede che i ricavi per ildell'anno fiscale 2023 saranno compresi tra 16,1 e 16,7 miliardi di dollari, con un aumento dal 3% al 7% in valuta locale, riflettendo l'ipotesi di un impatto negativo sui cambi di circa il 3,5%.Per, la società prevede ora una crescita dei ricavi compresa tra l'8% e il 10% in valuta locale, rispetto all'8% e all'11% precedente. Inoltre, prevede che l'EPS sarà compreso tra 10,84 e 11,06 dollari, rispetto a 11,20-11,52 dollari in precedenza, mentre l'EPS rettificato sarà compreso tra 11,41 e 11,63 dollari, con un aumento dal 7% al 9% rispetto all'anno fiscale 2022.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, indicazioni per un utile per azione di 11,40 dollari su ricavi per 64,5 miliardi di dollari.Accenture ha anche annunciato che, durante il secondo trimestre dell'anno fiscale 2023, ha avviato azioni per semplificare le operazioni e trasformare le funzioni aziendali per ridurre i costi. Nei prossimi 18 mesi, queste azioni dovrebbero comportaree la società prevede che oltre la metà di queste partenze sarà costituita da persone nelle "non-billable corporate functions".Durante il secondo trimestre, Accenture ha ha registratoper 244 milioni di dollari e prevede di registrare costi totali di circa 1,5 miliardi di dollari fino all'anno fiscale 2024. Accenture stima 1,2 miliardi di dollari per il licenziamento e 300 milioni di dollari per il consolidamento degli spazi per uffici, con circa 800 milioni di dollari previsti nell'anno fiscale 2023 e 700 milioni nell'anno fiscale 2024.