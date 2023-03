ESI, assemblea approva aumento di capitale per massimi 3,5 milioni di euro

ESI

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato delle energie rinnovabili, ha, a pagamento e in forma scindibile, per un, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, da offrire in opzione a tutti i soggetti che risulteranno essere titolari di azioni ordinarie di ESI alla data di stacco del diritto di opzione.I soci hanno conferito una delega al CdA per determinare, tra le altre cose, il numero di nuove azioni da emettere, il rapporto di opzione e il(comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), fermo restando che il prezzo di emissione non potrà essere inferiore alla media di mercato delle azioni ESI negli ultimi sei mesi, pari a 2,54 euro, con uno sconto massimo del 15% e, dunque, non inferiore a 2,16 euro.Il prezzo di emissione delle azioni sarà determinato tenendo dunque conto, tra l'altro, dellein generale e dell'di ESI, deiconseguiti dalla società, delle prospettive di sviluppo dell'esercizio in corso e di quelli successivi.