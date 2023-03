Eventi e scadenze del 23 marzo 2023

Lunedì 20/03/2023

Martedì 21/03/2023

Mercoledì 22/03/2023

Giovedì 23/03/2023

(Teleborsa) -- Manifestazione mondiale che si svolge in tutti i paesi del Mondo, dedicata all'educazione finanziaria. Evento annuale promosso dall'OCSE per sensibilizzare i giovani. Il tema dell'edizione 2023 è "Gestisci il tuo denaro, semina il tuo futuro" ("Plan your money, plant your future") .- La 22a STAR Conference è organizzata da Borsa Italiana per consentire alle società del segmento STAR la possibilità di effettuare meeting one to one o in piccoli gruppi con investitori istituzionali. L'evento offre agli analisti e agli investitori italiani e internazionali l'opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle piccole e medie imprese italiane. Ci saranno 63 società quotate sul segmento STAR che incontreranno 250 investitori in rappresentanza di 153 case di investimento- La XIX edizione del Forum è organizzato da ABI Lab. Interviene Giovanni Sabatini, Direttore Generale ABI- L'evento, organizzato da Italian Exhibition Group, si svolge a Rimini e prevede convegni, incontri e dibattiti per approfondire il tema della transizione energetica a 360°. Parteciperanno autorevoli speaker e relatori provenienti dal mondo accademico, dalla ricerca, dalle Istituzioni e dalle imprese- La 2a Conferenza mondiale sull'acqua, si svolgerà presso la sede delle Nazioni Unite di New York. L'Italia sarà rappresentata da Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e da altri rappresentanti tecnici di ministeri (Salute, MAECI, MASAF), Agenzie e Istituzioni scientifiche (Istat, ISPRA, Iss, Aics)- L'evento, organizzato da Confindustria Firenze, sarà a Palazzo Pitti. Ci saranno alcuni tra i più importanti attori della moda mondiale oltre a vari protagonisti del settore e della filiera, imprenditori, manager, stilisti, istituzioni pubbliche e private. Parteciperanno, tra gli altri, Adolfo Urso (Ministro delle Imprese e del Made in Italy) Brunello Cucinelli, Salvatore Ferragamo, Alfonso Dolce (AD Gruppo Dolce & Gabbana) e Fabrizio Testa (AD Borsa Italiana)- Paolo Gentiloni riceve Alberto Nuñez Feijoo, presidente del Partito popolare spagnolo- I leader dell'UE si riuniscono per un vertice di due giorni a Bruxelles per discutere su Ucraina, competitività, mercato unico, economia, energia, relazioni esterne e altri argomenti, compresa la migrazione- La Banca d'Italia e la Florence School of Banking and Finance organizzano un convegno su "ESG e cambiamento climatico: sfide per la regolamentazione e vigilanza del settore bancario"09:30 -- La presentazione dell'edizione 2023 del Report, realizzato da CBI con la collaborazione di PwC, si svolgerà a Roma. L'obiettivo è fornire una panoramica sull'Open Banking e sull'Open Finance a livello internazionale10:00 -- Montecitorio - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana, in occasione della presentazione della Relazione annuale Auditel 202310:00 -- Il workshop si svolgerà presso l'Auditorium INAPP a Roma e verranno presentati i risultati dell'indagine INAPP sui servizi e beneficiari coinvolti nel Reddito di inclusione (REI) e nel Reddito di cittadinanza (RdC)10:45 -- Incontro per l'avvio dei lavori sulla tratta Taormina-Fiumefreddo, lungo la linea ferroviaria Palermo-Catania-Messina, nell'ambito del progetto nazionale "Cantieri Parlanti". Saranno presenti, tra gli altri, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il Commissario Straordinario dell'opera, Filippo Palazzo, l'AD del Gruppo FS Italiane, Luigi Ferraris e l'AD di Webuild, Pietro Salini11:00 -- Convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy il tavolo sulla vertenza Wartsila Italia, presieduto dal sottosegretario Fausta Bergamotto. Saranno presenti i rappresentanti dell'azienda, della Regione Friuli Venezia Giulia e le parti sociali11:00 -- La Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) presenterà, a Milano, i nuovi dati di interscambio tra Italia e Germania. Verranno illustrati i risultati 2022 della partnership economica italo-tedesca, con riferimento agli andamenti import/export, settoriali e territoriali11:30 -- Il Presidente Mattarella presenzierà la Cerimonia di inaugurazione della sede della Scuola Superiore della Magistratura a Napoli12:00 -- L'evento è organizzato da Class CNBC per affrontare il tema dello stato di avanzamento dei lavori del grande cantiere PNRR. Tra gli interventi, i ministri Zangrillo e Pichetto Fratin, la Vice Presidente della BEI, gli AD di Italgas, Webuild e Acea, e i Presidenti di Enac, ANAC, ANCE?e Confindustria Energia13:00 -- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali14:00 -- Il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, incontra l'Ambasciatore della Repubblica di Moldova in Italia, Anatolie Urecheanu14:30 -- All'Aula Convegni del Senato, le Commissioni riunite Esteri di Senato e Camera svolgono l'audizione del Ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sugli esiti del Consiglio Esteri dell'Unione europea del 20 marzo 2023- Comunicazione BTP Short - BTP€i- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari e investitori istituzionali- CDA: Approvazione del Bilancio d’esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 - Comunicato stampa- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione finanziaria annuale: approvazione del progetto di bilancio e della relativa relazione sulla gestione nonché del bilancio consolidato integrato dell’esercizio 2022- CDA: Relazione finanziaria annuale: approvazione del progetto di bilancio, del bilancio consolidato e della relazione sulla gestione dell’esercizio 2022- CDA: Bilancio