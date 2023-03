General Mills migliora l'outlook annuale su domanda costante

General Mills

(Teleborsa) -, una delle più importanti multinazionali statunitensi attive nella produzione di alimenti, ha registratoin aumento del 13% a 5,1 miliardi di dollari nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2023 (terminato il 26 febbraio 2023), inclusi 2 punti di vento contrario derivanti da attività nette di dismissioni e acquisizioni e 1 punto di cambio di valuta estera sfavorevole. Lesono aumentate del 16%.Ilè aumentato di 160 punti base al 32,5% delle vendite nette, trainato da una realizzazione e un mix di prezzi netti favorevoli, parzialmente controbilanciati da costi di input più elevati e da effetti mark-to-market sfavorevoli. L'a General Mills è diminuito del 16% a 553 milioni di dollari e l'EPS è sceso del 15% a 0,92 dollari. L'di 0,97 dollari è aumentato del 17% a valuta costante."Il nostro team continua a gestire bene le continue interruzioni della catena di fornitura e la volatilità dell'ambiente operativo - ha affermato il- I nostrie intendiamo sostenere questo slancio continuando a investire nella costruzione del marchio, nell'innovazione e nelle capacità che guideranno la crescita futura"."Con una solida performance dall'inizio dell'anno e una buona visibilità per il quarto trimestre, stiamoper l'anno fiscale 2023 per le nostre principali misure finanziarie", ha aggiunto.General Millsche le vendite nette organiche aumenteranno dal 10 all'11 percento, rispetto alla precedente previsione di circa il 10 percento di crescita. L'utile operativo rettificato dovrebbe ora aumentare dal 7 all'8 percento a valuta costante, rispetto al precedente intervallo dal 6 al 7 percento. L'EPS rettificato dovrebbe ora aumentare dall'8 al 9 percento in valuta costante, rispetto al precedente intervallo dal 7 all'8 percento.