Giù il mercato americano dopo parole Powell

(Teleborsa) - A picco Wall Street in chiusura di seduta, con ilche accusa un ribasso dell'1,63%; sulla stessa linea, profondo rosso per l', che si ferma a 3.937 punti, in netto calo dell'1,65%. Variazioni negative per il(-1,37%); come pure, in ribasso l'(-1,41%).Il numero uno della Fed, Jerome Powell, ha detto di non prevedere tagli dei tassi quest'anno ed ha ribadito l'obiettivo di contenimento dell'inflazione. La banca centrale americana ha alzato di altri 25 punti base il costo del denaro, portando i tassi al 5%.Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-2,37%),(-2,20%) e(-2,11%) sono stati tra i più venduti.per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.Le più forti vendite si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,86%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,17%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,10%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,98%.Al top tra i, si posizionano(+1,72%),(+1,65%) e(+1,03%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,99%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,68%.Scende, con un ribasso del 4,31%.Crolla, con una flessione del 4,24%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:13:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -213,2 Mld $; preced. -217,1 Mld $)13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 197K unità; preced. 192K unità)15:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 7,2%)15:00: Vendita case nuove (atteso 650K unità; preced. 670K unità)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 1,2%; preced. -4,5%)14:45: PMI servizi (atteso 50,8 punti; preced. 50,6 punti)14:45: PMI manifatturiero (atteso 47,6 punti; preced. 47,3 punti).