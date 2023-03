Iren, nel 2022 investimenti record per 1,5 miliardi. Cedola 0,11 euro/azione

Iren

(Teleborsa) -ha realizzato nel 2022record pari a 1,5 miliardi di euro, in crescita del 56% rispetto all'anno precedente, destinati allo sviluppo impiantistico rinnovabile e agli impianti di trattamento rifiuti, alla resilienza delle reti di distribuzione e all'efficientamento energetico degli edifici.Il bilancio, approvato dal CdA, evidenzia con undi 226 milioni ed un ebitda ordinario in crescita del 6,4%.Proposta la distribuzione di un, in linea con il piano industriale, pari a 0,11 euro per azione (+10%).Ilnetto cresce di 440 milioni di euro "grazie all'ottima gestione del capitale circolante netto".

Il consolidamento di Sei Toscana e le nuove assunzioni, con il conseguente ingresso nel Gruppo di 1.530 persone, portano ad oltre 10.580 il numero complessivo dei dipendenti Iren.

, agendo con grande capacità di resilienza e con forte senso di vicinanza ai territori in cui opera e ai loro cittadini - ha dichiarato-. Il difficile contesto geopolitico che ha caratterizzato il 2022 e generato forte criticità nel settore energetico e dei servizi è stato affrontato da Iren con responsabilità ed attenzione ai clienti e agli azionisti, rafforzando ulteriormente il ruolo di Iren quale partner affidabile nella transizione energetica e nella creazione di valore per il territorio e per le comunità".che ha consentito la realizzazione di investimenti record pari a 1,5 miliardi di euro, +56% rispetto al 2021 e più del doppio rispetto al 2020 e il raggiungimento di un EBITDA ordinario in crescita del 6,4% rispetto al precedente anno - ha affermato-. Nonostante il forte incremento degli investimenti, grazie alla cessione del magazzino gas e all’ottima gestione del capitale circolante netto commerciale. Nel corso dell’anno, in seguito al consolidamento di Sei Toscana e alle nuove assunzioni, delle quali il 50% composto da giovani under 30, 1.530 persone sono entrate a far parte del Gruppo portando il numero complessivo di dipendenti a 10.580. Data la solidità dei risultati appena approvati proponiamo un dividendo in crescita del 10% come previsto nel piano industriale e pari a 0,11 euro/azione".