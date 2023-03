Seduta positiva a New York con scommesse su stop a rialzi tassi

Dow Jones

(Teleborsa) -, con gli. Ilsta mettendo a segno un +0,43%; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dello 0,71%. In netto miglioramento il(+1,69%); sulla stessa linea, positivo l'(+0,91%). Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,06%),(+1,95%) e(+0,51%).Ieri sera la riunione del FOMC si è conclusa con un, con un punto di arrivo dei tassi invariato a 5,25%. La guidance segnala che "un po' di ulteriore restrizione potrebbe essere appropriata", ma sottolinea l'incertezza relativa alla profondità e alla durata della restrizione del credito bancario. Nel complesso, Powell ha segnalato di ritenere, che potrebbe essere generata dalle condizioni del credito, invece che dai rialzi dei tassi.Il comunicato e la conferenza stampa hanno insistito sula fatto che. Inoltre c'è stata una continua enfasi del presidente Powell sul fatto che "tutti i correntisti sono al sicuro" quando, quasi nello stesso momento, ilha però dichiarato al Congresso che l'assicurazione sui depositi senza massimale "non è qualcosa che abbiamo preso in considerazione".Sul, sono risultate pressoché stabili le nuove richieste di sussidio alla disoccupazione nell'ultima settimana, è diminuito in modo significativo e oltre le attese il deficit delle partite correnti nel 4° trimestre del 2022, è peggiorato l'indice FED Chicago sull'attività nazionale (CFNAI) a febbraio, sono aumentate le vendite di case nuove nel mese di febbraio, e sono diminuiti gli stoccaggi settimanali di gas,Tra le maggioriha rivisto al ribasso la guidance per l'esercizio in corso e affermato che eliminerà 19.000 posti di lavoro, mentreha alzato le sue previsioni annuali, beneficiando dell'aumento dei prezzi e della domanda resiliente per i suoi prodotti.del Dow Jones,(+2,55%),(+2,35%),(+1,65%) e(+1,43%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,10%.(+8,38%),(+6,40%),(+6,28%) e(+5,45%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,67%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,29%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,09%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,74%.