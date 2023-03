Svizzera, banca centrale alza tassi di 50 punti, Non esclude altri aumenti

Credit Suisse

(Teleborsa) - La, nella riunione odierna, ha alzato i tassi dello 0,5% portando così il costo del denaro all'1,5%. Lo comunica l'istituto elvetico spiegando che decisione si è resa necessaria per contrastare la pressione sull'inflazione.La mossa serve a "contrastare la pressione inflazionistica nuovamente cresciuta" e "" - afferma l'istituzione monetaria nel comunicato che accompagna la decisione -. La Banca nazionale ribadisce inoltre la sua "al fine di assicurare condizioni monetarie adeguate". A questo riguardo - sottolinea - "da alcuni trimestri, sono le vendite di valuta estera ad avere preminenza".Nella nota, la banca centrale della Confederazione afferma che l'inflazione resta "ancora nettamente al di sopra dell'area che la Banca nazionale assimila alla stabilità dei prezzi. Il recente incremento è riconducibile soprattutto al rincaro dell'elettricità, dei servizi turistici e dei generi alimentari. Tuttavia, gli aumenti di prezzo sono ormai diffusi su ampia scala".La banca centrale rivendica, poi, le, sul, che "hanno arginato la crisi". La Banca nazionale "fornisce un ingente sostegno di liquidità in franchi e in valuta estera. Si tratta di prestiti garantiti - precisa - e soggetti al pagamento di interessi".e per l'economia svizzera. Correre questo", afferma il