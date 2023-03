Deutsche Bank sotto pressione in Borsa con impennata CDS

Deutsche Bank

(Teleborsa) - Le azioni disonosulla Borsa di Francoforte, dopo che nella giornata di ieri i CDS dell'istituto hanno registrato un'impennata.Ilè uno swap che ha la funzione di trasferire il rischio di credito, permettendo di coprirsi dall'eventuale insolvenza di una società. I CDS di Deutsche Bank sono saliti a 173 punti base dai 142 punti base del giorno prima, secondo i dati di S&P Market Intelligence di giovedì, pari almai registrato, secondo i dati di Refinitiv citati da Reuters.Intanto è in discesa il titolo, che si attesta a 8,816 euro per azione, con. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 8,673 e successiva a 8,529. Resistenza a 9,01.