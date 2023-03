Giappone, PMI manifattura marzo aumenta a 48,6 punti

(Teleborsa) - In miglioramento l'attività della manifattura in. Il dato preliminare dell'indice, pubblicato da S&P Global ed elaborato da Jibun Bank, indica un valore di, rispetto ai 47,7 di febbraio e i 48,2 attesi dal mercato. L'indicatore è dunque ancora sotto la soglia critica dei 50 punti, che fa da spartiacque tra contrazione e crescita.La stima flash delindica un miglioramento del settore terziario, con il relativo indice che aumenta adai 54 di febbraio."L', secondo i dati flash PMI di marzo - ha commentato Usamah Bhatti, economista di S&P Global Market Intelligence - Centrale per la ripresa è stato un solido miglioramento per i fornitori di servizi giapponesi. Sono state segnalate condizioni di domanda più forti poiché il sostegno sostenuto del governo al settore è continuato e ha spinto sia l'attività che i nuovi ordini, mentre la revoca delle rimanenti restrizioni COVID-19 nella Cina continentale ha sostenuto ulteriormente i fornitori di servizi, in particolare sotto forma di turismo in entrata. L'e ha contribuito al più forte aumento della produzione composita in nove mesi"."Nel frattempo, le aziende manifatturiere hanno segnalato ulteriori dati negativi alla fine del primo trimestre, con riduzioni sostenute sia della produzione che dei nuovi ordini - ha aggiunto - Sebbene i tassi di contrazione siano diminuiti rispetto a febbraio, sono rimasti solidi e hanno esteso l'attuale sequenza di debolezza a nove mesi. Detto questo, i produttori hanno riferito che le, poiché i tempi di consegna dei fornitori si sono allungati al minimo dall'ottobre 2020".