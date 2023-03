Civitanavi partecipa al progetto AURORA per il futuro della Mobilità Aerea Avanzata

Civitanavi Systems

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel campo dei sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziali,, parte del framework "Creazione di un ecosistema italiano per l'AAM", organizzato e promosso dall'ENAC, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, per fornire un servizio di Positioning, Navigation and Timing (PNT) efficace e affidabile per l'AAM (Mobilità Aerea Avanzata).Nell'ambito del progetto, Civitanavi Systemsper le future operazioni dell'Advanced Air Mobility (AAM) che comprendono i servizi per il trasporto urbano, sub-urbano e inter-city sia di persone che di merci tramite velivoli a decollo e atterraggio verticale. Il progetto, iniziato il 31 gennaio 2023, avrà una durata di 18 mesi."Sono più che onorato della partecipazione di Civitanavi a un progetto così innovativo come quello di AURORA - ha commentato l'- L'innovazione non è solo il motore dell'industria aerospaziale, ma è un valore fondamentale per la nostra azienda, una componente chiave dei nostri prodotti e delle capacità tecnologiche delle persone all’interno di Civitanavi. Nel corso di questi 18 mesi, faremo ulteriori ricerche sulle tecnologie PNT emergenti per le applicazioni UAM, unper diventare leader di mercato".