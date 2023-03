Alibaba si divide in 6 unità: potranno perseguire IPO individualmente

Alibaba Group

(Teleborsa) -, colosso cinese fondato da Jack Ma, prevede diche coprono l'e-commerce, i media e il cloud, con ciascuna unità che esplorerà una raccolta fondi indipendente o la quotazione in Borsa. Le: Cloud Intelligence Group; Taobao Tmall Commerce Group; Local Services Group; Cainiao Smart Logistics; Global Digital Commerce Group; Digital Media and Entertainment Group.continuerà a ricoprire il ruolo didi Alibaba Group, che seguirà un modello di gestione di holding, mentre ciascuno dei sei gruppi aziendali sarà gestito dal proprio CEO e consiglio di amministrazione."Questa trasformazione consentirà a tutte le nostre aziende di diventaree consentire risposte più rapide ai cambiamenti del mercato", ha affermato Zhang.Con questa modifica, Alibabaa livello di gruppo, mentre verranno mantenute solo le funzioni richieste per la conformità delle società quotate. Le capacità di middle e back office che il gruppo ha costruito nel corso degli anni passeranno ai gruppi e alle società pertinenti.Il passaggio a una struttura di holding èe potrebbe rappresentare un modello altri colossi del paese. Negli ultimi anni il governo ha infatti criticato l'influenza delle piattaforme online, in particolare quelle di Alibaba e di