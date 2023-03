G.M. Leather, utile 2022 pari a 2 milioni. Dividendo di 0,022 euro

G.M. Leather

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della lavorazione e della commercializzazione delle pelli, ha chiuso ilconpari a 40,83 milioni di euro, in calo rispetto a 49,69 milioni di euro nel 2021. La variazione è attribuibile al calo delle vendite di semilavorato, legato alla contrazione di ordini dal sud est asiatico, mentre si registra un incremento del fatturato di"prodotto finito".L'è pari a 4,98 milioni di euro, +12,6% rispetto a 4,42 milioni di euro nel 2021, con unpari al 12,20%, in incremento rispetto all’8,90% del 2021. Ilè pari a 2,01 milioni di euro, rispetto a 2,45 milioni di euro nel 2021.L'è pari a 15,39 milioni di euro, rispetto a 14,22 milioni di euro al 31 dicembre 2021, con un rapporto IFN/EBITDA che passa dal 3,22 del 2021 al 3,09 del 2022.Il CdA ha proposto la distribuzione di unlordo pari a 0,022 euro per azione. Lo stacco cedola n. 1 sarà l’8 maggio 2023 (record date 9 maggio 2022) e il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 10 maggio 2023. Il dividend yield risulta pari a circa l’1,25% rispetto all’ultimo prezzo di chiusura, mentre il payout ratio risulta pari al 23,7%.