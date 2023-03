Gismondi 1754: nel 2022 forte crescita di ricavi, margini e utile

Gismondi 1754

(Teleborsa) -, società genovese che produce gioielli di altissima gamma, chiude l'esercizio al 31 dicembre 2022 con una forte crescita di ricavi, margini e utile.Nel dettaglio, ilè pari a euro 15.170.553, in crescita del 52% rispetto a euro 9.969.714 del 31 dicembre 2021.L’ EBITDA consolidato al 31 dicembre 2022 è pari a euro 3.000.326, in crescita di 2.043.350 rispetto a euro 956.976 del 2021, mentre l'consolidato al 31 dicembre 2022 è positivo per euro 1.628.430, in aumento in tripla cifra di 1.277.150 rispetto ai 351.280 euro del 2021.La, a debito, è pari ad Euro 3.049.641 con un decremento rispetto al dato del 31 dicembre 2021 di Euro 3.340.049.Il Consiglio di Amministrazione ha proposto di portare a nuovo l’utile della Gismondi S.p.A, pari a 1.231.513 euro.