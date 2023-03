Italian Design Brands chiude 2022 in forte crescita, conferma IPO

Il Sole 24 Ore

(Teleborsa) -, polo italiano dell'arredo e del design di alta qualità, ha chiuso il 2022 conproforma pari a 266,5 milioni di euro, in crescita dell'84,8% rispetto al 2021 grazie alle due acquisizioni sottoscritte nel corso dell'anno, alla significativa crescita organica e al rafforzamento di Flexalighting in Nord America. L'proforma è salito a 49,2 milioni di euro, con unaproforma percentuale pari al 18,5%, in aumento rispetto al 16,2% del 2021. L'proforma è stato pari a 25,5 milioni di euro, quasi raddoppiato rispetto al valore del 2021 di 13,3 milioni.Laproforma al 31 dicembre 2022 si attesta a 162 milioni di euro, comprensiva di unanetta pari a 30,2 milioni.- si legge in una nota - evidenziano ancora una forte crescita per il gruppo, riferita sia ai ricavi di vendita che al portafoglio ordini a fine febbraio, riflesso di un trend di mercato ancora positivo nonostante il perdurare di diversi elementi di incertezza relativi alle tendenze macroeconomiche e ai conseguenti effetti sull'economia reale.Il presidente e AD Andrea Sasso haalile, se ci saranno le condizioni, sul segmento STAR. Il processo di quotazione dovrebbe concludersi entro il primo semestre di quest'anno. L'anno scorso la società aveva annunciato di stare lavorando allo sbarco a Piazza Affari coned