Pozzi Milano, fatturato 2022 supera 20 milioni di euro

Pozzi Milano

(Teleborsa) -, gruppo che opera nel settore dell'arte da tavola e quotata da luglio 2022 su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2022 con unpari a 21,72 milioni di euro, in crescita del 19,13% rispetto al 2021 e un nuovo valore record. L'è stato pari a 2,19 milioni di euro, in crescita del 49,22% e per un margine del 10,08%. Ilè stato pari a 1,01 milioni, in crescita del 71,09%."È stato un, a partire dal debutto in Borsa avvenuto a luglio 2022, dove siamo stati accolti con grande interesse e fiducia da parte degli investitori - ha commentato il- La quotazione ha portato valore e notorietà oltre le nostre aspettative anche sul Brand Pozzi che intendiamo rilanciare"."Il nostro core business ne ha risentito positivamente con tutti gli indicatori principali in crescita e in piena sintonia tra di loro, a partire dal fatturato che tocca il record storico, per la nostra società, superando ampiamente i 20 milioni di euro - ha aggiunto - Grazie ad, in un contesto tutt'altro che semplice fatto di rialzi dei tassi di interesse, di oscillazione del corso dei cambi e in particolare del dollaro americano, di problemi nel mondo dei trasporti internazionali e nazionali, siamo riusciti ae gli indicatori tutti sono qui a dimostrarlo".L'è passato da 1,65 milioni al 31 dicembre 2021 a 2,69 milioni di euro, con liquidità per 3,12 milioni. L'aumento deriva dall'incremento del capitale circolante, per finanziare la crescita e tutelarsi dalle incertezze nell'approvvigionamento dai mercati del Far-East.Guardando al futuro, la societàa seguito della riduzione del potere d'acquisto dei consumatori e delle incertezze macroeconomiche.