Sostegno disabili, Valditara accoglie appello ANIEF: più assunzioni e docenti specializzati

(Teleborsa) - Mentre cresce l’attesa per il prossimo ciclo di TFA sostegno cheoscienti che quella “del sostegno resta però una situazione traballante, considerando che ogni anno i posti assegnati a non specializzati sono sempre troppi”, il ministro dell’Istruzioneha accolto l’appello Anief inserendo nell’Atto di indirizzo - approvato dai vari ministeri del Governo Meloni e firmato dal titolare dell’Istruzione e del MeritCosìn una nota sottolineando che le assunzioni si faranno su posti di sostegno, andando anche a fare crescere il numero di docenti iscritti al TFA sostegno attraverso il quale si consegue la specializzazione.ha detto Valditara.ice Marcello Pacifico presidente nazionale Anief.Con questo provvedimento,, il Ministro annuncia di voler prevedere un numero maggiore di insegnanti diin ruolo e di docenti specializzati.di adeguare almeno una parte dei posti in deroga in organico di diritto, per assumere quindi tutti i docenti specializzati anche e soprattutto al Sud e nelle Isole, ma anche di aumentare sensibilmente il numero di accesso a numero programmato al Tfa sostegno (almeno 50 mila unità) dopo le vittorie in Consiglio di Stato. Del resto, "è un dato di fatto che quasi la metà delle cattedre di sostegno,, vanno ogni anno ai precari e questo è uno scandalo".leader del sindacato autonomo, ricorda che “dal suo insediamento, Anief che insieme ad Eurosofia ha promosso diversi incontri formativa sul tema, ha chiesto specifici interventi al ministro Valditara sul sostegno, incluso la riscrittura del DM 182/2020, aNel frattempo, continua il successo per la serie di incontri on line organizzati dal sindacato rappresentativo AniefInsieme alle avvocatesse Mendicino, Boccanfuso e Broccoli è stato affrontato l’argomento della campagna Anief Sostegno #nonunoradimeno!. Prossimo appuntamento formativo il 3 aprile che "sarà incentrato sui ricorsi per il riconoscimento degli Scatti di anzianità, mensilità estive, risarcimenti durante i rapporti di lavoro a tempo determinato".