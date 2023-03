Toniche le borse europee. A Milano bene TIM, banche e oil

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, mentre si allentano le tensioni sul settore bancario dopo il rimbalzo di Deutsche Bank e l'acquisto degli asset della statunitense SVB da parte di First Citizens.Sul fronte macroeconomico, cresce l’attesa per il dato USA dell’indice PCE, in agenda venerdì, la misura chiave dell’inflazione monitorata attentamente dalla Fed per prendere le prossime e decisive decisioni di politica monetaria. Tra i titoli in spolvero oggi, c'è TIM sull'onda dei rumor di stampa secondo cui CDP sarebbe pronta ad alzare di 2 miliardi l'offerta per la rete.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,082. Lieve calo dell', che scende a 1.951,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,81%), raggiunge 73,4 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +178 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,04%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,43%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,37%; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,49%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,61%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 28.501 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,55%),(+2,05%),(+1,52%) e(+1,45%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,71%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,11%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,83%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,61%.Tra i(+1,69%),(+1,47%),(+1,44%) e(+1,38%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,57%.Calo deciso per, che segna un -2,53%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,69%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,53%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,4%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,1%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 2,5%; preced. 4,6%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 101 punti; preced. 102,9 punti)08:45: Fiducia consumatori, mensile (atteso 81 punti; preced. 82 punti).