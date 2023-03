WIIT, nuovo contratto quinquennale per servizi Multi-Cloud

WIIT

(Teleborsa) -, uno dei principali player europei nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese, focalizzato sull’erogazione di servizi continuativi di Hybrid Cloud e Hosted Private Cloud per le applicazioni critiche, ha firmato un, con un’importante società italiana, attiva nell’ambito della distribuzione di beni di largo e generale consumo, specializzata nella vendita di prodotti per la cura della persona e della casa.Il Cliente ha scelto WIIT come partner cloud per i prossimi cinque anni, durante i quali, attraverso le proprie strutture e consolidate competenze, fornirà servizi digitali ad altissima resilienza e innovazione implementando un modello Multi-Cloud dedicato.Grazie al supporto di WIIT il Cliente potrà offrire servizi ai propri utenti secondo una logica Zero Data Center, che consentirà all’azienda di scegliere le modalità migliori per erogarli, seguendo quindi un approccio business-driven.Tutti i sistemi più critici saranno accolti all’interno del network europeo di Data Center di WIIT che estenderà i propri servizi di gestione H24 anche alla piattaforma Cloud di Azure, dedicata ad ospitarne altri.Il progetto di “journey to Cloud” intrapreso dal Cliente consentirà inoltre di consolidare i servizi IT di tutte le società del Gruppo all’interno di un unico provider che, grazie ad un modello di gestione altamente strutturato, ne garantirà l’operatività.