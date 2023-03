CSP, fatturato 2022 sale a 94,2 milioni con margini sotto pressione

CSP International Fashion Group

(Teleborsa) -, quotato su Euronext Milan e produttore di calze, collant, intimo, costumi da bagno, maglieria e articoli moda, ha chiuso ilconpari a 94,2 milioni di euro (91 milioni di euro nel 2021), unpari a 5,2 milioni di euro (vs 6,5 milioni di euro) con un'incidenza percentuale che passa dal +7,2% al +5,5%, e unpari a 0,5 milioni di euro (vs 0,8 milioni di euro).Lapresenta un debito netto di 1,5 milioni di euro (2021: liquidità per 5,4 milioni di euro)."Si è concluso un- ha commentato l'- ciò nonostante per il secondo anno consecutivo il bilancio si chiude in positivo e le performance operative del gruppo sono state solo lievemente intaccate da un contesto economico altamente inflattivo, senza precedenti nel recente passato, che siamo riusciti a contrastare attraverso, pur mantenendo le nostre politiche di investimento infrastrutturale e di supporto promo pubblicitario a sostegno della crescita dei nostri marchi, della modernizzazione dei nostri processi di business, dei progetti di trasformazione digitale e di sostenibilità".